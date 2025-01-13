وزير الصحة : 40% من المصريين يعانون من السمنة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على تقدير الدولة الكبير لدور الهيئة باعتبارها الذراع العلمية والأكاديمية لوزارة الصحة، مشيدًا بالخدمات المتميزة التي تقدمها للمواطنين.

وأشار عبد الغفار، خلال كلمته في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الإثنين، إلى أهمية تناول هذه القضية التي أصبحت تمثل تحديًا صحيًا كبيرًا في مصر، موضحاً أن مبادرات "100 مليون صحة" و"سوء التغذية لطلاب المدارس" كشفت عن حجم مشكلة السمنة وتأثيراتها السلبية.

السمنة تُثقل كاهل الدولة بتكاليف صحية واقتصادية جسيمة.

وأوضح الوزير أن 40% من المصريين يعانون من السمنة، مع ارتفاع النسبة بين السيدات لتصل إلى 49%، مؤكدًا أن السمنة تُثقل كاهل الدولة بتكاليف صحية واقتصادية جسيمة.

وشدد على ضرورة التصدي لهذه المشكلة بما يعزز صحة الأفراد ويسهم في تقليل الأعباء على المجتمع.