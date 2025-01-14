بسبب الشبورة.. كثافات مرورية على محاور القاهرة الكبرى ونصائح لتفادي الحوادث

شهدت القاهرة الكبرى، صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية مرتفعة على أغلب المحاور الرئيسية بالتزامن مع برودة الطقس وانخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

وقال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن الإدارة العامة للمرور رفعت حالة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية وتأمين حركة السيارات على مدار اليوم.

وأشار هشام إلى أن التنسيق جارٍ بين غرفة عمليات المرور وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة تأثيرات الشبورة التي تصل إلى مرحلة العتمة في بعض المناطق، خاصة على الطريق الدولي الساحلي وطريق القطامية-العين السخنة وطريق وادي النطرون-العلمين، حيث تم تكثيف الخدمات المرورية ونشر الأوناش لسرعة التعامل مع أي أعطال أو حوادث محتملة.

وأضاف هشام أن كثافات مرورية مرتفعة تم تسجيلها على كوبري 6 أكتوبر، وطريق الكورنيش في الاتجاهين، وكذلك الطريق الدائري خاصة في منطقة المنيب.

ولتخفيف الضغط، نصح باستخدام الطرق البديلة مثل محور روض الفرج-الضبعة وكوبري الفردوس الجديد.

كما أوضح هشام أن الإغلاق الكلي لمحور الفريق محمد علي فهمي، بسبب أعمال رفع الضغوط لخط المياه الخاص بمحطة أبو عقيل، ساهم في زيادة الضغط المروري، إلا أن الإدارة قامت بتعزيز الخدمات ونشر علامات إرشادية لتوجيه السائقين.

ودعا الخبير المروري المواطنين إلى الالتزام بالقواعد المرورية، وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ظل الأحوال الجوية الحالية التي تزيد من مخاطر الحوادث.