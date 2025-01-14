إيرادات النفط الليبية تتراجع إلى 76.7 مليار دينار في 2024

أعلن المصرف المركزي الليبي، عن تراجع عائدات النفط في عام 2024 بنسبة تقارب 23% لتصل إلى 76.7 مليار دينار ليبي (15.5 مليار دولار)، مقارنة بـ99.1 مليار دينار في عام 2023، وفق وكالة رويترز.

وبحسب بيانات المركزي بلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 نحو 123.51 مليار دينار ليبي، وشملت هذه الإيرادات 76.7 مليار دينار من مبيعات النفط، و13.1 مليار دينار من الإتاوات النفطية. وبلغت إيرادات الضرائب 2.5 مليار دينار، والجمارك 353 مليون دينار، بينما سجلت إيرادات الاتصالات 205 ملايين دينار.

كما حققت مبيعات المحروقات في السوق المحلي 152 مليون دينار، وبلغت الإيرادات الناتجة عن الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي 22.5 مليار دينار.

إلى جانب ذلك، بلغت حصة الخزانة في أرباح مصرف ليبيا المركزي 7 مليارات دينار، في حين ساهمت الإيرادات الأخرى، التي تشمل مسترجعات ورسوم جوازات وغرامات وتمليك سيارات وغيرها من الخدمات، بمليار دينار.