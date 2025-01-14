علق رفيق كابو، نجم إنبي، على أداء لاعب الأهلي علي معلول، عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج “اللعيب”.

وقال نجم إنبي: "معلول اتولد أهلاوي.. ونفسي أكون معاه في نفس الفريق".

كان أحمد شوبير، حارس النادي الأهلى السابق ومنتخب مصر، كشف عنمفاجأة لجماهير النادي الأهلي عن علي معلول، لاعب النادي الأهلي، وقال إن اللاعب قام بالمشاركة في التدريبات وقدم أداءً مميزا.

وأضاف أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية، أن "علي أمتع الجميع، ولديه فورمة 100%، وأداء علي يعيد الذاكرة للفترة المميزة للاعب، وأن ميزان اللاعب لم يتغير".

ولفت إلى أن القرار الخاص بقيد علي معلول، في يد المدير الفني كولر، وأن الإدارة تنتظر القرار، ففي حالة اتخاذ القرار من المدير الفني سيتم القيد بعدها بخمس دقائق من قبل الإدارة.