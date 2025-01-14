أخر تحديث لسعر اليورو اليوم 14-1-2025

استقر سعر اليورو أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل الجهاز المصرفي دون أي تغيير يذكر علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 51.68 جنيها للشراء و 51.78 جنيها للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر يورو مقابل الجنيه نحو 51.35 جنيها للشراء و 51.91 جنيها للبيع في المصرف المتحد و بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ ثاني أقل سعر يورو أمام الجنيه نحو 51.54 جنيها للشراء و 51.95 جنيها للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 51.56 جنيها للشراء و 51.9 جنيها للبيع في بنكي المصري الخليجي و الأهلي الكويتي.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 51.58 جنيها للشراء و 51.89 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 51.59 جنيها للشراء و 51.93 جنيها للبيع في بنك الاسكندرية.

سعر أغلب البنوك

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 51.6 جنيها للشراء و 51.9 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، مصر، القاهرة، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، الإسكندرية".

ووصل سعر الدولار مقاب الجنيه نحو 51.62 جنيها للشراء و 51.99 جنيها للبيع في بنكي التعمير والاسكان والأهلي المتحد.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 51.63 جنيها للشراء و 51.92 جنيها للبيع في بنك نكست.

وسجل سعر اليورو مقاب الجنيه نحو 51.71 جنيها للشراء و 51.99 جنيها في بمصرف أبوظبي الاسلامي

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر يورو مقابل الجنيه نحو 52.05 جنيها للشراء و 52.27 جنيها للبيع في بنكي الامارات دبي الوطني و قطر الوطني QNB.