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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ظل العرض القطري.. شروط أكرم توفيق لتمديد عقده مع الأهلي

أكرم توفيق
أكرم توفيق
سارة عبد الله
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كشف الإعلامي هاني حتحوت، شروط أكرم توفيق، لتمديد عقده مع النادي الأهلي، في ظل العرض القطري الضخم الذي تلقاها عبر نادي الشمال.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إن أكرم توفيق لم يوقع على عقود انضمامه للشمال القطري، هو فقط اتفق على كافة البنود والتي تقضي بحصوله على مليون ونصف المليون دولار سنويا تقريبا، مضيفا إن اللاعب مازال يضع الأهلي في أولويته، ولكنه يريد تقديره ماديا بالشكل المناسب خاصة أنه تحمل الكثير، والفارق بين ما هو معروض عليه في قطر وفي الأهلي كبير..

وتابع “حتحوت”: "لا يسعى أكرم للتساوي بين العرضين، هو يريد 30 مليونًا في الموسم وهو ثلث المعروض عليه من الشمال القطري تقريبا، وحتى نهاية الموسم الجاري، يتقاضى أكرم 7 ملايين سنويا وهذا هو المقصود بأنه تحمل الكثير".
وأوضح حتحوت إن أكرم توفيق مسؤول عن أسرة كبيرة ويريد تأمين مستقبله، لكن يترك الأمر للأهلي، لافتا إلى أن وكيل أكرم تواصل مع الأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وتحديدا وقت إصابته الثانية، لتجديد تعاقده ولكن التأجيل كان من جانب النادي، مشددا إن أكرم توفيق لا يمانع في الانتقال للشمال القطري في يناير، على أن يتنازل عن جزء من العرض ليستفيد الأهلي ماديا، إذا لم يتم تجديد التعاقد.

مفاوضات الأهلي أكرم توفيق

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