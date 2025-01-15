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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شبورة مائية على الطرق السريعة بالقليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شبورة مائية
شبورة مائية
إبراهيم الهواري
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شهدت الطرق السريعة والفرعية بمحافظة القليوبية شبورة مائية كثيفة صباح اليوم الأربعاء وسط تواجد مكثف من رجال المرور.

من جانبها رفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ تزامنا مع الشبورة المائية التى غطت طرق المحافظة.

ووجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق والمتابعة مع غرف عمليات المدن والمراكز وخاصة الواقعة على طريق القاهرة -  الإسكندرية الزراعى وكذلك طريق بنها - شبرا الحر والطريق الإقليمي وطربق بنها- الزقازيق والطرق الفرعية الواقعة عليها.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية من صحة وإسعاف والإدارة العامة للمرور للتعامل مع إى تداعيات لتلك الحالة الجوية.

كما وجهت محافظة القليوبية والإدارة العامة للمرور العديد من النصائح المرورية للقيادة الآمنة أثناء الشبورة.

وشددت على ضرورة تهدئة السرعة، واستخدام الأضواء الأمامية والخلفية، وتجنب استخدام الكشافات العالية. كما نصحت بترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والالتزام بالمسارات المحددة، والتوقف تمامًا على جانب الطريق في حال انخفاض الرؤية. ودعت السائقين إلى متابعة الإرشادات المرورية.

الطقس القليوبية شبورة مائية

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