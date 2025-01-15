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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتفقد خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر

رئيس الوزراء يتفقد خطوط تجميع سيارات "جيلى"
رئيس الوزراء يتفقد خطوط تجميع سيارات "جيلى"
كتب محمود مطاوع
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل مصنع خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر ورافقه عدد من المسئولين .

وكان قد اعرب الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة عن تطلعه إلى أن يكون المصنع الجديد خطوة مُهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يُغطي، ليس فقط السوق المحلية، بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أنه مُستعد لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، فى إطار المحفزات التى رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.

الجدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد للشركة في مصر، تستهدف تصدير عدد كبير من سياراتها المنتجة في مصر.

رئيس مجلس الوزراء خطوط تجميع سيارات جيلى صناعة السيارات فى مصر

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