الكويت.. السجن 10 سنوات للمتهمين بقضية تسريب اختبارات الثانوية العامة

اصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارا بالحبس 10 سنوات لمواطن ومواطنة ووافد مصري و3 أشقاء ‏من المقيمين بصورة غير قانونية وتغريمهم 42 ألف دينار، وبالحبس سنة لمعلمة، بواقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة.

وبحسب وسائل إعلام كويتية؛ فقد احالت المحكمة المتهمون إلى المحاكمة بتهمتي إفشاء معلومات سرية وغسيل الأموال، بعدما تم ضبطهم خلال العام الماضي، حيث اتهمتهم التحريات بتقاضي مبلغ 50 دينارا من كل طالب.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد ضبطت المتهمين وآخرين في قضايا أخرى مشابهة على خلفية اتهامهم بتسريب اختبارات وزارة التربية وبيعها في برامج التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية