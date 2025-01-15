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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفريق الطبي بالبحيرة ينجح فى إنقاذ حياة فتاة تعرضت لتسمم دوائي حاد

صحة البحيرة
صحة البحيرة
ساندي رضا
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نجح فريق قسم السموم بمستشفى حوش عيسى المركزي بالبحيرة بقيادة الدكتورة نهاد جاد استشاري السموم بالمستشفى في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا بعد إدعاء تناولها شريطًا كاملًا من عقار "أيزوبتين"، مما أدى إلى إصابتها بـ انسداد قلبي كامل (Complete Heart Block) وانخفاض حاد في ضغط الدم لدرجة عدم تسجيله .

تم استقبال الحالة على الفور في قسم الطوارئ بالمستشفى، حيث قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية العاجلة، ونقلها إلى قسم السموم لمتابعة حالتها الصحية.

وبفضل الله ثم التدخل السريع وجهود الأطباء وطاقم التمريض، استقرت الحالة وتم توفير الرعاية الطبية المكثفة على مدار خمسة أيام كاملة لضمان تعافيها التام.

أشرف على الحالة فريق طبي متكامل من أطباء الطوارئ والباطنة والعناية المركزة ، إلى جانب طاقم التمريض الذي بذل مجهودًا كبيرًا لضمان استقرار الحالة ومتابعتها على مدار الساعة حتى تحسنت تدريجيًا.

هذا وقد أشاد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، بجهود الفريق الطبي القائم على انقاذ الفتاه ، مشيرا بأن البحيره بها ثلاثة وحدات للسموم بمستشفيات كفر الدوار العام وايتاي البارود وحوش عيسى ، مما يساعد فى انقاذ الكثير من الحالات التى كانت تحتاج للتحويل للإسكندرية ، وأن هذه الوحدات بمستشفيات البحيره على أتم الاستعداد لإستقبال مثل هذه الحالات الطارئة على مدار الساعة بكل كفاءة واقتدار .

واوضح سيادته بأن الدولة تولى اهتمام كبير وغير عادي بالقطاع الصحى ، وأن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمنظومة الصحية ، وأن منظومة الصحة بالبحيره تلقى كل الدعم من  الدكتور خالد عبد الغفار -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، و الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، وأن القطاع الصحي بالبحيره فى تقدم مستمر بفضل الله تعالى وبفضل ابنائها المخلصين .

وأعرب سيادته عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية ، وللدكتور مصطفى محفوظ مدير المستشفى وللفريق الطبى المشارك فى انقاذ الفتاه  ، وفريق التمريض وكافة العاملين بالمستشفى تقديرًا لمجهوداتهم الطيبة ، ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

كما قام الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية بتوجيه التحية والتقدير لكل العاملين بمستشفى حوش عيسى لمجهودهم المتميز ، والإرتقاء بخدمة المواطن وتقديم أفضل أداء ينال ثقة المواطن .

وأكد سيادته على أن المنظومة الصحية بالبحيره ، تشهد طفرة كبيرة فى العمل ،  وأن كل يوم هناك تقدم وتوسع فى الخدمات ، وأن المديرية تولي اهتمام كبير بالتدريب المستمر ، لتدريب كافة الأطباء ، وكافة الفرق الطبية بتخصصاتها المختلفة ، وكافة الفئات والعاملين فى المنظومة الصحية ، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة .

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