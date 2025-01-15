بتكلفة 9 ملايين جنيه.. متابعة أعمال رصف طريق حسن قاسم بمركز إدكو بالبحيرة

تواصل محافظة البحيرة جهودها لرفع كفاءة الطرق وصيانتها بشكل مستمر ، بما يسهم في تحسين شبكة الطرق الداخلية ويدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، قامت المهندسة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق والنقل، بمتابعة سير العمل في تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بطريق حسن قاسم في مركز إدكو، وذلك بطول 2.5 كيلومتر وباعتماد مالي قدره 9 ملايين جنيه وذلك ضمن خطة صيانة الطرق وإعادة الشيء لأصله للعام المالي 2024/2025.

وأكدت أن مشروعات رصف الطرق تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان سرعة إنجاز المشروعات، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة في قطاع الطرق والكباري الذي يُعد أحد أهم محاور التنمية والبنية التحتية.