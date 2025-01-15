قرار قضائي ضد ربة منزل وعاطل لاتهامهما في جريمة قتل بالمعصرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة ربة منزل وعاطل لاتهامهما بقتل المجني عليه "محمد شعبان" بـ"عصا خشبية" في منطقة المعصرة بسبب خلافات بينهم، لجلسة 3 مارس .

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين قاما بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على سلب روحه، لما بينهما وبين المجنى عليه من خلاف سابق، بعد أن أوعز له شيطانهما بذلك.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا أسلحة بيضاء "عصا خشبية" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين أعدا لذلك سلاحا أبيض وما أن ظفرا به حتى قاما بتكبيله بقطع قماشية، متعدين عليه ضربا بأسلحتهما البيضاء قاصدين من ذلك إزهاق روحه.