فياض يكشف تفاصيل نظام البكالوريا.. 4 مسارات تعليمية وتدريس ديني موحد

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم، إن مقترحات نظام البكالوريا التي تم مناقشتها في الحوار المجتمعي ما زالت مجرد “مقترح” ولم يتم اعتمادها بشكل نهائي بعد.

وأوضح فياض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أن مجلس الوزراء قد وافق مبدئيًا على النظام الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز موقف الطلاب التعليمي.

وأشار فياض إلى أن النظام المقترح يشمل تدريس المفاهيم الدينية بشكل صحيح، مع تقديم كتب دينية منفصلة للمسلمين والمسيحيين، أو ربما استبدال ذلك بكتاب موحد يركز على القيم والمبادئ والأخلاق ويجمع بين التربية الإسلامية والمسيحية.

وأكد فياض أن نظام البكالوريا يتضمن 4 مسارات أساسية تشمل المواد الأدبية والعلمية، معلقًا على التباين بينه وبين النظام الحالي قائلاً: “لا يوجد علمي وأدبي، بل 4 مسارات متنوعة”.

وأضاف أن تطبيق النظام الجديد سيستغرق عامين، موضحًا أن الجميع متفق على ضرورة تطوير الثانوية العامة، سواء في نوعية المواد الدراسية أو عددها.

كما شدد فياض على أهمية تدريب المعلمين على النظام الجديد، مشيرًا إلى أن هناك عجزًا يزيد عن 400 ألف معلم، وأكد على ضرورة الاستمرار في عملية تعيين المدرسين لسد هذه الفجوة.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أنه لن يكون هناك امتحانات دور ثاني للراسبين ب ٥٠٪؜ من الدرجات فى نظام البكالوريا المصرية، بل يوجد عدة فرص امتحانية فى مايو ويونيو وأغسطس ويوليو.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تغيير المسارات متاح فى مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب لو درس بالصف الثاني الثانوي العام فى مسار الطب وعلوم الحياة يستطيع أن يدرس مادة التخصص فى مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون لأن هناك 3 مواد أساسية فى جميع التخصصات وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصرى ثم مادة التخصص باجمالى 4 مواد دراسية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن اللغة الأجنبية الأولى في البكالوريا المصرية قد تكون لغة إنجليزية أو فرنساوى أو ألمانى، مشيرا إلى أنه من ضمن تغيير المسارات متاح أيضا للطالب بعد الصف الثالث الثانوي دراسة مواد إضافية.

هل يجوز دراسة مواد ثالثة ثانوي بالصف الثاني ؟

كما أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن نظام البكالوريا يسمح بدراسة مواد الصف الثاني الثانوي سي بالصف الثالث الثانوي وليس العكس .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يجوز دراسة مواد الصف الثالث الثانوي بالصف الثاني كنوع من “تعجيل الحصول على الشهادة” وذلك بسبب قواعد التنسيق.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أطلقت أمس جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم، وذلك حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشارك في افتتاح جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.

وشدد وزير وزير التربية والتعليم على ان أسباب عرض مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" في الوقت الحالي، هو الحرص على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.

تفاصيل نظام البكالوريا المصرية

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف تفاصيل نظام البكالوريا المصرية المقترح والتي تتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية وهى الصف الأول الثانوي ومرحلة رئيسية وهى (الصف الثانى والثالث) معًا والتى سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصف الثانى الثانوى والصف الثالث الثانوى، وتتضمن أربع شعب وهى شعبة "الطب وعلوم الحياة" وشعبة "الهندسة وعلوم الحاسب"، وشعبة "الأعمال" وشعبة "العلوم الإنسانية"، مؤكدًا أنه سيتم دراسة أربع مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات وهى (اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).

وتابع الوزير قائلًا : " إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة "العلوم الطبية" سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الهندسة وعلوم الحاسب" سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة)، أما إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة "إدارة الأعمال" سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الآداب والفنون" سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي إحداهما في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

وبالنسبة لرسوم الامتحان، أشار الوزير إلى أن دخول الامتحان لأول مرة تكون بالمجان، أما المحاولات اللاحقة تكون برسوم، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم للامتحانات.