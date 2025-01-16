أخبار التوك شو| مصر تستعد لإدخال أكبر قدر من المساعدات لغزة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مصادر لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر تستعد لإدخال أكبر قدر من المساعدات لغزة

قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر تستعد لإدخال أكبر قدر مستطاع من شاحنات المساعدات إلى أهالي غزة.



مسافة السكة لغزة| القاهرة الأخبارية: التنسيق لـ فتح معبر رفح الفلسطيني

قالت مصادر لقناة القاهرة الأخبارية أنه جارٍ التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.



سيدات غزة يسجدن لله شكرا بعد إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

نقلت قناة الأخبارية فرحة أهالى قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف اطلاق النار بجهود مصرية قطرية أمريكية.





تنسيق مع الأزهر والكنيسة.. وزير التعليم يتحدث عن نظام البكالوريا

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم بشأن نظام الثانوية العامة البكالوريا الجديد.



أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى بورتسودان

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى ميناء بورتسودان، حيث يلتقي كبار المسؤولين السودانيين ضمن فعاليات الزيارة.



الحكومة القطرية تشكر مصر لجهودها في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وجه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الشكر لـ مصر على جهودها للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.



موسى: السد الإثيوبي وعودة السودان للاتحاد الأفريقي على رأس أولويات مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى عن أن ملف السد الإثيوبي يعد من القضايا الرئيسية التي تشغل مصر والسودان في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على دعم السودان في العديد من المجالات الحيوية.



أمريكا: مستمرون في التواصل مع القيادة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه تم التوصل بمساعدة مصر وقطر إلى اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.



متحدث الوزراء يوضح تفاصيل افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي"

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حضور رئيس الوزراء لافتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" دليل على استراتيجية الدولة لدعم قطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع صناعة السيارات بصفة خاصة.





أحمد موسى: المرحلة الانتقالية في سوريا لابد أن تكون قصيرة للغاية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإدارة في سوريا لابد أن تلقي القبض على كل الإرهابيين مثل أحمد المنصور وغيرهم، متابعا: «لا أحد يريد بناء دولة ويسمح بوجود إرهابيين علي أراضيها».



تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس المتوقعة في مصر، متضمن تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس المتوقعة.

