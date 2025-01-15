أمريكا: مستمرون في التواصل مع القيادة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه تم التوصل بمساعدة مصر وقطر إلى اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له نقلته القاهرة الإخبارية.



وأضاف بايدن: مستمرون فى التواصل مع القيادة المصرية والقطرية لوقف اطلاق النار الدائم فى قطاع غزة.

مصدر أمنى

وكان دعا مصدر أمني مصري، كل أطراف المجتمع الدولي لدعم تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار في غزة والتنسيق بشأن إدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.

كما قال مصدر مطلع، إن إصرار وضغط الوسطاء علي طرفي الصراع؛ كان بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.



