الوفد: اتفاق وقف الحرب إنجاز تاريخي للدولة المصرية

أشاد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد ببيان الوسطاء - جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية - واعلانهم التواصل مع طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين على أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم ١٩ يناير المقبل ، مؤكداً على أنه انجاز تاريخي للدولة المصرية .

وقال "قورة" في تصريحات صحفية إن يوم بعد يوم يتأكد العالم أجمع أن الدولة المصرية هي التي تحقق التوازن في المنطقة بأكملها فبعد أشهر طويلة من المفاوضات نجحت الإدارة المصرية برفقة الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لنرى اليوم التالي للحرب الحلم الذي انتظره الجميع ، مؤكداً على أن فرحة أشقائنا من أهالي غزة بالقرار تسعد جميع المصريين .

وأكد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد على أن الدولة المصرية بكل أجهزتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لحرب غزة وهي تتحرك على كافة المستويات في محاولة لوقف اطلاق النار والحفاظ على حياة الفلسطينيين ومنع تدهور الاوضاع، كما قامت بتنظيم والمشاركة بعدة مؤتمرات دولية لبحث فرض الهدنة في قطاع غزة .

وأوضح "قورة" أن الادارة المصرية نجحت في ادخال مئات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية للجانب الفلسطيني للتخفيف على اشقاءنا في غزة كما أنها كانت تستضيف اجتماعات مفاوضات الهدنة في الاراضي المصرية دون كلل أو ملل الى ان توصلنا اليوم لاعلان الشكل النهائي لصياغة الهدنة وتبادل الرهائن ووقف اطلاق النار وتكثيف ادخال المساعدات مع اعادة تأهيل المستشفيات.

