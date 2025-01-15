السندات المصرية ترتفع 72.2 سنت بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ارتفعت السندات الدولية المصرية والأردنية قبل قليل بالتزامن مع التوصل لاتفاق اطلاق النار في قطاع غزة رسميا، حسبما كشف تقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء.



وارتفعت السندات الدولية المصرية بمقدار 75.22 سنتا في تداولات اليوم وذلك بالنسبة للسندات المستحقة خلال عام 2059.

وصعدت سندات منطقة الشرق الأوسط عند 82.42 سنتا المستحقة خلال عام 2043.

وبالنسبة للسندات الدولية الأردنية فقد ارتفعت عند 89.63 سنتا وهي مستحقة في عام 2047.

كان قبل قليل قد اعلنت وكالات الأنباء التوصل لاتفاق بإيقاف اطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.