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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السقا يتحدّث عن الجزء الثاني من «العتاولة» في حفل Joy Awards|فيديو

احمد السقا
احمد السقا
شروق سلامة
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أعرب الفنان أحمد السقا عن سعادته الكبيرة بترشح الجزء الأول من مسلسل “العتاولة” لجائزة أفضل مسلسل مصري في حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته الخامسة.

وخلال لقائه مع الإعلامية ناردين فرج على هامش الحفل، تحدث السقا عن الجزء الثاني من المسلسل قائلاً: “يا رب نتمنى نكسب في حفل جوي أورد، والأجواء في تصوير الجزء الثاني من مسلسل العتاولة مميزة. بالنسبة لي، أنا لا أتوقع النجاح ولكن أتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق.”


 

وأشار “السقا” إلى أن العمل على الجزء الجديد من المسلسل يسير بشكل إيجابي، معربًا عن أمله في أن يحظى بنجاح مماثل للجزء الأول، الذي ترك بصمة قوية لدى الجمهور.


 

يُذكر أن مسلسل “العتاولة” قد لاقى نجاحًا واسعًا، حيث يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية التي قُدمت مؤخرًا، ويترقب الجمهور تفاصيل جديدة عن الجزء الثاني المتوقع عرضه قريبًا.

عمرو وهبة والسقا 

وكان قد كشف الفنان عمرو وهبة عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالفنان أحمد السقا في المطار، خلال اتجاههما لحفل جوائز جوي أورد في الرياض.

ونشر عمرو وهبة صورة تجمعه بالسقا وكتب:"قابلت أستاذ أحمد السقا صدفة، وانا داخل المطار عدالي الشنط وعملي بوردنج وسرع لي التفتيش وختملي الجوازات ودخلني اللاونچ وقعدنى بيزنس، ووعدني يديني جايزة بكرة في المهرجان إن شاء الله".


 


 

إنطلاق حفلjoy awards 

و انطلقت منذ قليل النسخة الخامسة من حفل الـ joy awards فى العاصمة السعودية الرياض، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على التوافد إلى السجادة الخزامية للحفل.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور ، هم: هنا الزاهد ، ياسمين صبري ، ياسمين رئيس،نادية الجندي ، نبيلة عبيد ، شيرين رضا.

 

احمد السقا مها الصغير ااسقا

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