قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم : الطالب في نظام البكالوريا المصرية سيحدد مصيره بنفسه
مصر تمنح غزة "الحياة"| أفراح في القطاع لوقف الحرب.. وخبير يكشف كواليس المفاوضات
حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة.. الأسباب السياسية والتقنية وراء القرار
5 سيارات 2025 أوتوماتيك متوافرة بالسوق المصري.. الأسعار والمواصفات
رئيس الوزراء يلتقي عددًا من ممثلي دور النشر الدولية للتعاون مع بنك المعرفة المصري
لحد المقابر.. أحمد العوضي يُواسي ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها | فيديو
حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة.. الإفتاء توضح
وزير المالية: طرح التصور المبدئي لحزمة تسهيلات الضرائب العقارية في فبراير
بدء اجتماع وزير التعليم مع رؤساء التحرير والإعلاميين لمناقشة نظام البكالوريا
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك المعرفة واتحاد الجامعات ومجالس البحث العلمي العربية
وزير المالية الإسرائيلي: سأسقط الحكومة إذا لم نستأنف الحرب في غزة
نائبة تطالب بمنح تراخيص بالاستثمار في الشقق الفندقية لخدمة السياحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في كل البنوك

الريال السعودي
الريال السعودي
علياء فوزى
×

تباين سعر  الريال السعودي  اليوم الاربعاء مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد 19-1-2025، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الريال السعودي اليوم 


سعر الريال السعودي في أبوظبي الاسلامي 13.42 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي 13.41 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المتحد 13.41 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي الان 


سعر الريال السعودي في المصرف العربي سجل  13.41 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.41 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.40 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية 13.37 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.37 جنيه للشراء و13.44 جنيه  للبيع.


سعر الريال السعودي في ميد بنك 13.37 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التعمير والاسكان 13.37 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري 13.36 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.36 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع 
   

الجنيه الريال السعودي سعر الريال السعودي سعر صرف الريال السعودي الان أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

الرئيس السيسي

الجريدة الرسمية تنشر عددًا من القرارات الجمهورية

كانت بتجهز الأكل لجوزها أول تعليق لوالد ريهام ضحية زوجها ببورسعيد

«كانت بتجهزله الأكل».. أول تعليق لوالد «ريهام» ضحية زوجها في بورسعيد

صلاة الفجر

هل تصح صلاة الفجر «ركعتان فقط» بدون سنة.. الإفتاء تجيب

أسعار الذهب

الجرام بـ 3240 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الذهب | اعرف 21 بكام

بعد أزمة كولر والمترجم ابراهيم فايق يعلق: ده شيء كارثي

«ده شيء كارثي».. إبراهيم فايق يعلق على أزمة كولر والمترجم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه في الأسواق اليوم الأحد 19-1-2025

رسميًا الآن| تراجع الدولار في كافة البنوك إلى هذا السعر اليوم الأحد 19-1-2024

رسميًا الآن| تراجع الدولار في كافة البنوك إلى هذا السعر اليوم الأحد 19-1-2024

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. حماس: نلتزم بتطبيق بنود الاتفاق

صورة أرشيفية

مصلحة السجون تبدأ بنقل الأسرى الفلسطينيين من معتقلاتهم إلى سجن عوفر

صورة أرشيفية

ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام والاكتئاب.. طبيب يحذر من فرط استخدام الكورتيزون (فيديو)

بالصور

تقرحات مؤلمة.. كيف يمكن علاج الهربس الفموي؟

كيف يمكن علاج الهربس الفموى
كيف يمكن علاج الهربس الفموى
كيف يمكن علاج الهربس الفموى

هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

أحمد سعد يتصدر «التريند» بـ أغنيات حبيبنا وإطلالته بـ Joy Awards

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بفساتين جريئة.. سمية الخشاب وريم البارودي معا بعد خلافهما لسنوات

سمية الخشاب وريم البارودى
سمية الخشاب وريم البارودى
سمية الخشاب وريم البارودى

فيديو

إدارة الشئون المعنوية

الشئون المعنوية تهدي وزارة الداخلية أغنية "عايشين الحياة مع بعض" بمناسبة عيد الشرطة

نادين الراسي

نادين الراسي تبكي في حفل جوي أورد بالسعودية.. شاهد

أحمد وفيق

أحمد وفيق: البرامج النسائية تصنع مشاكل بين الرجل والمرأة

وفاء الكيلاني وابنها

وفاء الكيلاني تظهر مع ابنها ريان طوني ميخائيل في حفل جوي أورد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أيقونة الإنسانية .. سير مجدي يعقوب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: العشم وتحديات الحفاظ على الخصوصية في العلاقات

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: وحيد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تقف أصوات المدافع في غزة؟

د. عصام عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لماذا نظامُ البكالوريا المِصْريّة؟

المزيد