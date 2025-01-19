أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في كل البنوك

تباين سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.



ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد 19-1-2025، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الريال السعودي اليوم



سعر الريال السعودي في أبوظبي الاسلامي 13.42 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي 13.41 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المتحد 13.41 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي الان



سعر الريال السعودي في المصرف العربي سجل 13.41 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.41 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.40 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية 13.37 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.37 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في ميد بنك 13.37 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التعمير والاسكان 13.37 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري 13.36 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.36 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع

