الصورة الأولى لـ إنتصار من مسلسل " إش إش ".. شاهد

نشرت منصة شاهد عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك ، الصورة الاولي للفنانة إنتصار من مسلسلها الجديد “ إش إش ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وإنتهت الفنانة إنتصار من تصوير مسلسلها الجديد “ إش إش ” ضمن الاعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان .

العمل من المقرر ان تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة ، و يشارك فى بطولة العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم هالة صدقي و إنتصار وماجد المصري وشيماء سيف ودينا .

مسلسل إش إش العمل من المقرر عرضه علي شاشة mbc مصر ، بالإضافة الي منصة شاهد .

العمل من إخراج محمد سامي ، ويتعاون فيه مع إنتصار بعد ان قدمًا سويًا فيلم “ اهواك ” من بطولة تامر حسني .

ومن المقرر ان يضع هيثم نبيل وخالد نبيل الموسيقى التصويرية للعمل .

ومن ناحية أخري تشارك إنتصار فى الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل “ قهوة المحطة ” من تأليف عبد الرحيم كمال ، كما تشارك في بطولة مسلسل “ أشغال شقة 2”