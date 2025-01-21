وصل 3 ملايين جنيه.. سعر خرافي لأغلى مج في مصر وغزة كلمة السر

نشرت هبة راشد رئيس إحدى الجمعيات الخيرية صورة للمج الخاص بها وعرضه للبيع في مزاد لصالح شراء أدوات لغرف العمليات الجراحية بقطاع غزة.

وكتبت هبة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “المتابعين لي عارفين الحمد لله إني التحقت بماجستير بجامعة أكسفورد منذ عام، والمج ده رفيقي من ساعة ما روحت وبحبه جدا، خصوصا أن مكتوب عليه:” Oxford the city of dreaming Spires"، هو حاجة رمزية بس أنا بعتز به جدا وعلشان كده هنزله في مزاد لصالح شراء أدوات لغرف العمليات الجراحية بغزة.

وتابعت «أتمنى يجيب رقم كويس يفرق ولو بمشرط واحد في ايد دكتور ينقذ به طفل في غزة، بداية المزاد ألف جنيه.

وعرضت هبة ما وصل إليه المزاد.. وصلنا ٢٠٠٠، وصلنا ٣٠٠٠، وصلنا ٥٠٠٠، وصلنا ١٠ آلاف، وصلنا ٢٠ ألف، وصلنا ٢٥ ألف، وصلنا ٤٠ ألف، وصلنا ١٠٠ ألف، وصلنا ٢٠٠ ألف جنيه، تحديث إجمالي التبرعات على ماج أكسفورد وصلت ٤٢٢ ألف جنيه لصالح تجهيز غرفة عمليات في غزة، أغلى ماج في مصر، ونهاية المزاد غدا الساعة٩م".

وكان هذا المنشور الأول للمج الذي جمعت من خلاله ٤٢٢ ألف جنيه، ولكن قامت بنشر تحديث جديد لآخر سعر وصل له المج في المزاد وكتبت: “وصلنا 3,134,998، ونكمل بكرة إن شاء الله بناء على طلبكم”.