فرج عامر: الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم ربيعة أو حجاج

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن النادي الأهلي يتابع محمد ربيعة مدافع الفريق، وكذلك بركات حجاج، ولا يوجد أي عروض رسمية حتى الآن.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "هناك أحاديث من عدة أطراف بشأن ضم بركات حجاج ومحمد ربيعة، لكن لا يوجد أي عرض رسمي حتى اللحظة وصل من النادي الأهلي".

وأضاف: "محمود الخطيب لم يتفاوض معنا، ولكن هناك بعض المسئولين في النادي الأهلي تواصلوا مع بعض مسئولي سموحة، ولا نمانع في رحيل أي لاعب بشرط موافقة المدير الفني، والعلاقة جيدة بين الناديين".

وواصل: "من الوارد حدوث صفقة تبادلية، لكن حتى الآن شئ رسمي، ولدينا اهتمام كبير بالتعاقد مع محمد عبدالله خلال الميركاتو الشتوي، والاهتمام به أكثر من مصطفى أبوالخير لأنه من الصعب رحيل الثنائي دفعة واحدة".

وأكمل: "لم نتلق أي عروض من الزمالك لضم أي لاعب أيضا، ومن الوارد قبل نهاية الشهر الجاري وجود صفقات لنادي سموحة".