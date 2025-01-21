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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في منتدى دافوس نيابة عن الرئيس السيسي، توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا.


وقال رئيس الوزراء إن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا في مجالات متعددة، والاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن اللجنة تسعى إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية مع سويسرا وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.

السيسي الرئيس السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اللجنة الاقتصادية

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