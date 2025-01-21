مدبولي يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في منتدى دافوس نيابة عن الرئيس السيسي، توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا.



وقال رئيس الوزراء إن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا في مجالات متعددة، والاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن اللجنة تسعى إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية مع سويسرا وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.