إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة وتدعو للأمهات

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها لحظات روحانية من رحلتها إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة. ونشرت صورة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس الإحرام، مرفقة بدعاء مؤثر للأمهات.





وكتبت إلهام شاهين في منشورها:

“يارب يتقبل منا جميعاً دعواتنا لأمهاتنا الغاليين على قلوبنا يا رب العالمين.. الله يرحم أمي ويرحم كل الأمهات اللي غابوا عنا، ويسعد كل الأمهات اللي عايشين بيننا.”





تعيش الفنانة إلهام شاهين، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية إذ تعكف على تصوير مشاهدها في مسلسل سيد الناس، الذي ينتظر أن تشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وفي حوار لها مع موقع صدى البلد الإخباري، كشفت إلهام شاهين، عن كواليس مسلسل سيد الناس، وحقيقة الجزء الثاني من فيلم دانتيلا، كما كشفت عن سر رشاقتها وفستانها الفرعوني، وحقيقة وجود قصة حب في حياتها.

مسلسل سيد الناس

في بداية حاورها مع موقع صدى البلد الإخباري، كشفت الفنانة إلهام شاهين، كواليس مسلسل سيد الناس، التي تلعب بطولته مع عدد كبير من النجوم وينتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت إلهام شاهين: «معايا نخبة كبيرة من النجوم في مسلسل سيد الناس.. وانتم هتشوفوا فنانين مصر كلهم في المسلسل ده وأنا مبسوطه جدا بيه.

وحول طبيعة دورها، تحفظت إلهام شاهين، عن ذكر أي تفاصيل حوله، مشيرة إلى أنه سيكون مفاجأة للمشاهدين، مشيرة إلى أنها تحب التنوع بين أدوار الخير والشر، معلقة: «أدوار الشر دي تخصص يعني.. ومسلسل بطلوع الروح خرجت فيه كل الشر من خلال دوري فيه».