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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنشيلوتي: لا أقرر موعد رحيلي عن ريال مدريد.. هذا يخص النادي

أنشيلوتي
أنشيلوتي
إسلام مقلد
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رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على الشائعات التي تحدثت عن نهاية مسيرته مع الميرنجي بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن قرار رحيله عن النادي ليس بيده.

تصريحات أنشيلوتي بشأن مستقبله

في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبيل مباراة فريقه أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، قال أنشيلوتي: "أريد أن أكون واضحًا: لن أقرر أبدًا موعد خروجي من هذا النادي. سيأتي ذلك اليوم في وقت ما، لكن لا أعرف متى، ولن أكون أنا من يحدده".

وأضاف مبتسمًا: "ربما يحدث ذلك غدًا بعد مباراة سالزبورج، أو بعد عام، أو حتى بعد 5 سنوات. فلورنتينو (بيريز) سيبقى هنا لأربع سنوات أخرى، وهدفي أن أستمر معه حتى ذلك الوقت".

مباراة سالزبورج والأداء الهجومي والدفاعي

أشار أنشيلوتي إلى أهمية مباراة سالزبورج في مشوار الفريق بدوري الأبطال، قائلًا: "نقترب من إنهاء مرحلة المجموعات، والمباراة حيوية. علينا الفوز بجميع المباريات المتبقية لنضمن مكاننا بين أفضل 8 فرق. إذا اضطررنا للعب الدور الإضافي، سنقدم أقصى ما لدينا".

وتابع: "الهجوم يعمل بشكل رائع، لكن الدفاع بحاجة إلى تحسين كبير. نجاحنا هذا الموسم يعتمد على قدرتنا على تقوية دفاعاتنا".

التقدير في ريال مدريد

وردًا على سؤال بشأن شعوره بالتقدير، قال أنشيلوتي: "أشعر بالحب من الجميع هنا، سواء من الجماهير، أو الإدارة، أو الإعلام. صحيح أن هناك أحيانًا مبالغات، لكنني سعيد بموقفي وأعمل على الاستمرار بطريقتي".

عن مبابي وفينيسيوس

تحدث المدرب الإيطالي عن بعض التفاصيل الفنية المتعلقة باللاعبين، قائلاً: "في البداية كان مبابي يبدل مركزه كثيرًا مع فينيسيوس، لكن هذا الأمر تراجع بمرور الوقت. بيلينجهام أيضًا أصبح يتحرك بحرية أكبر، ما ساهم في تحسين الأداء الهجومي".

وعن تصريحات مبابي بشأن التفكير الزائد داخل الملعب، قال أنشيلوتي: "الحل بسيط.. أن يفكر أقل. يجب العودة إلى الأساسيات عند تعقيد الأمور. تبسيط اللعب هو المفتاح".

مقارنة مع جوارديولا ومانشستر سيتي

عند سؤاله عن شعوره تجاه الوضع المختلف لجوارديولا مع مانشستر سيتي، أجاب أنشيلوتي: "لا أشعر بالغيرة على الإطلاق. فريقنا مكتمل، ونحن مستعدون تمامًا للتحديات. الإصابات تعطي أحيانًا فرصة لرفع مستوى الالتزام، وهذا ما حدث الموسم الماضي".

النظام الجديد لدوري الأبطال

اختتم أنشيلوتي حديثه بالإشارة إلى النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، معبرًا عن تحفظه على إضافة مباريات إضافية: "لعب مباراتين إضافيتين يجعل الأمور أكثر تعقيدًا. لكن علينا تقييم هذا النظام بهدوء بعد تجربته".

خلاصة

أنشيلوتي ظهر في المؤتمر الصحفي بشخصيته المعتادة، مزيج من الواقعية والدعابة، مؤكدًا التزامه الكامل مع ريال مدريد وحرصه على تحسين الأداء لتحقيق النجاحات المنتظرة هذا الموسم.

ريال مدريد أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي

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