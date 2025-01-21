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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

علبة ملفوفة بورق الألومنيوم.. تقرير المعمل الكيماوي بمضبوطات «عصابة السماكين»

علبة ملفوفة بورق الألومنيوم.. تقرير المعمل الكيماوي بمضبوطات «عصابة السماكين»
علبة ملفوفة بورق الألومنيوم.. تقرير المعمل الكيماوي بمضبوطات «عصابة السماكين»
إسلام دياب
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ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات في عصابة السماكين وصاحب محل ملابس  لتجارة الميثامفيتامين المخدر في دار السلام.

جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن علبة بلاستيكية بداخلها كمية من مادة بللورية بيضاء اللون ملفوفة بورق الألومنيوم فضي اللون وزنت العلبة البيضاء بما تحوي 1875.7 جرام ثبت أنها للميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل امين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

تحقيقات النيابة العامة  

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1296 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 479 لسنة 2024 كلي حلوان قيام المتهمين «أ . ش»، 33 سنة، سماك، «ح .خ»، 26 سنة، سماك، «م . م»، 34 سنة، صاحب محل ملابس، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بتأليف عصابة من أغراضها الاتجار في جوهر الميثامفيتامين المخدر بأن حازوا وأحرزوا الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات حيازة المتهمين وإحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص وذخيرة «طلقتين» مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم.

وأكدت التحقيقات حيازة المتهمين وإحرازهم محدث صوت مخالفا للشروط والإجراءات وذخيرة «5 طلقات» مما تستعمل في محدث الصوت سالف البيان.

شهادة ضابط مكافحة المخدرات 

قال المقدم شرطة حسن مدحت محمد البكري، ضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة أنه وردت إليه معلومات مفادها اتجار المتهمين في المواد المخدرة وبإجراء التحريات حول تلك المعلومات تأكد من صحتها فسطر محضر بما توصلت إليه تحرياته واستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين.

وأشار إلى أنه نفاذا لذلك الإذن انتقل لحيث تواجدهم وأبصرهم مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة ثالثهم فضبطهم وعثر بحوزة أولهم على حقيبة تحوى على مواد مخدرة وعثر بحوزته على هاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة وعثر بحوزته على طلقة أخرى وبتفتيش الثالث عثر بحوزته على طبنجة صوت وبداخلها 5 طلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وأوضح أنه بمواجهتهم قرروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة المضبوطة والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والأسلحة النارية والطلقات للدفاع عن تجارتهم والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة.     

مخدرات صدى البلد تحقيقات النيابة تحقيقات النيابة العامة المعمل الكيماوي

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