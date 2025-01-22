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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شراكة بين نيسان وهوندا وميتسوبيشي موتورز| تفاصيل

شراكة بين نيسان و هوندا وميتسوبيشي موتورز
شراكة بين نيسان و هوندا وميتسوبيشي موتورز
إبراهيم القادري
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وقعت شركة نيسان و هوندا وميتسوبيشي موتورز مذكرة شراكة بينهم لتشكيل ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، وذلك من أجل دراسة إمكانية مشاركة ميتسوبيشي موتورز والتعاون وتقاسم الجهد فيما يتعلق بتكامل الأعمال من خلال إنشاء شركة قابضة مشتركة تم توضيحها في مذكرة التفاهم الموقعة بين نيسان و هوندا.

شراكة بين نيسان و هوندا وميتسوبيشي موتورز

- أتفاق نيسان و هوندا و ميتسوبيشي موتورز

شراكة بين نيسان و هوندا وميتسوبيشي موتورز

توصلت نيسان و هوندا و ميتسوبيشي موتورز إلى اتفاق أساسي للمضي قدماً في المناقشات بناءً على الإطار الذي تم إنشاؤه في مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من نيسان و هوندا في الأول من أغسطس بشأن بدء شراكة استراتيجية تركز على التقنيات الذكية والسيارات الكهربائية، وقد شاركت ميتسوبيشي موتورز في هذا الإطار، وتواصل الشركات الثلاث مناقشاتها.

- نيسان و هوندا وميتسوبيشي موتورز يوقعون مذكرة شراكة 

وفي أعقاب الاتفاق بين نيسان و هوندا لبدء النظر في التكامل التجاري من خلال إنشاء شركة قابضة مشتركة من عمل التغييرات الجذرية في البيئة المحيطة بالشركتين وصناعة السيارات، وافقت الشركات الثلاث على استكشاف إمكانية الارتقاء بمستوى المشاركة من خلال ضم ميتسوبيشي موتورز في عملية التكامل التجاري.

شراكة بين نيسان و هوندا وميتسوبيشي موتورز

حيث تهدف ميتسوبيشي موتورز للتوصل إلى استنتاجها بحلول نهاية يناير 2025 بشأن المشاركة في التكامل التجاري بين نيسان و هوندا.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ماكوتو أوشيدا: قائلا " بدأت هوندا و نيسان دراسة تكاملهما التجاري، وستدرسان إنشاء تعاون أكبر بين الشركتين ضمن مجموعة واسعة من المجالات، ومن المهم وجود ميتسوبيشي موتورز شريكة نيسان في هذه المناقشات أيضاً، ونتوقع أنه إذا ما نجح هذا التكامل، فسوف نتمكن من تقديم قيمة أكبر لقاعدة أوسع من العملاء ".

شراكة بين نيسان و هوندا وميتسوبيشي موتورز

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، توشيهيرو ميبي: قائلا " في هذا الوقت الذي تشهد فيه صناعة السيارات تلك التغيرات، التي يقال أنها تحدث مرة كل 100 عام، نأمل أن تؤدي مشاركة ميتسوبيشي موتورز في مناقشات تكامل الأعمال بين نيسان و هوندا إلى مزيد من التغيير الاجتماعي، وأن نتمكن من أن نصبح شركة رائدة لإيجاد قيمة جديدة في قطاع التنقل من خلال تكامل الأعمال، وستبدأ نيسان و هوندا مناقشتهما بهدف توضيح إمكانية تكامل الأعمال بحلول نهاية شهر يناير تقريبًا بما يتماشى مع اعتبارات ميتسوبيشي موتورز" .

شراكة بين نيسان و هوندا وميتسوبيشي موتورز

وأستكمل الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي موتورز، تاكاو كاتو: قائلا " في هذا العصر الذي تشهد فيه صناعة السيارات دورة التغيير، فإن الدراسة القائمة بين نيسان والصانع الياباني أيضاً هوندا حول تكامل أعمالهما من شأنه أن يسرع التقدم نحو الارتقاء بمستوى التعاون، بما يقدم قيمة أعلى أيضًا للتعاون مع ميتسوبيشي موتورز، ومن أجل تحقيق هذا التآزر والاستفادة على أفضل وجه من نقاط القوة لكل شركة، سندرس أيضاً أفضل أشكال التعاون " .

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