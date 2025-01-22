المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول على مساعدات تكافل وكرامة والمستندات المطلوبة للتقديم .

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي في إنهاء قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة"، حيث تم إدراج كافة الأسر المؤهلة للحصول على الدعم النقدي، ما يعكس التزام الوزارة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية.

برنامج "تكافل وكرامة"

يعد البرنامج أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يقدم دعمًا نقديًا مشروطًا للفئات الأكثر احتياجًا، ويشمل:

برنامج تكافل: الموجه للأسر التي لديها أطفال حتى سن 18 عامًا، مع الالتزام بتعليمهم ورعايتهم الصحية.

برنامج كرامة: المخصص لكبار السن (65 عامًا فأكثر) أو الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.



المستندات المطلوبة للتقديم

للحصول على الدعم النقدي، يجب تقديم المستندات التالية:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة.



2. شهادات ميلاد الأبناء (بالرقم القومي).



3. شهادات وفاة (إذا وُجدت).



4. شهادة زواج أو طلاق (حسب الحالة).



5. إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز).



6. تقرير طبي للأشخاص ذوي الإعاقة.



7. شهادة قيد دراسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة.





خطوات التقديم

1. التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة.



2. تقديم المستندات المطلوبة وملء استمارة الطلب.



3. متابعة الطلب عبر زيارة الوحدة الاجتماعية أو الخط الساخن 19680.





الاستفادة من البرنامج

يدعم البرنامج 4.7 مليون أسرة، بما يعادل نحو 22 مليون مواطن، بإجمالي موازنة سنوية تبلغ 41 مليار جنيه. ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

للاستفسارات والشكاوى

يمكن للمواطنين متابعة الطلبات أو تقديم الشكاوى عبر:

الخط الساخن: 19680

الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: www.moss.gov.eg