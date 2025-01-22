عبد الله حسن: لا بد أن يظهر العرب القضية الفلسطينية كمحور القضايا

قال الكاتب الصحفي عبد الله حسن، إنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين الدول العربية في القضايا المهمة والمشتركة، للتعامل مع توجهات ترامب التي ظهرت خلال كلمته في حفل التنصيب، مشددا على ضرورة أن يظهر العرب أن القضية الفلسطينية هى محور القضايا العربية.

وأكد عبدالله حسن، خلال لقاء خاص له لبرنامج “المشهد”، عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتحدث في خطاب التنصيب بلغة المنتصر.

وتابع الكاتب الصحفي عبدالله حسن، أن ترامب ركز خلال كلمته أن الأسرة تتكون من ذكر وأنثى ليقطع الطريق على الاتجاه المنتشر في أوروبا حاليا بشأن الجنس الثالث.