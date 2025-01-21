تحسن حالة طالب الإسكندرية.. وخالة المجني عليه تكشف التفاصيل

قالت أميرة عبد الحافظ خالة الطالب إسلام ماجد المصاب بطعن زميل له عقب درس خصوصي هو واثنين آخرين أن حالته الصحية تحسنت وتم نقله من العناية المركزة إلى غرفة أخرى بالمستشفى.

وأضافت"عبد الحافظ" أن الكتلة الدموية المتجمعة على الكبد ثبتت وتوقفت عن الزيادة وإن لم يتم تصريفها سيتم عمل عملية شفط لها، مع استمرار خضوعه للملاحظة الطبية الدورية المشددة.

وتابعت أنه يعاني رمن انخفاض في نسبة الصفائح الدموية، وتحسن نسبة الصفرا في الدم بسبب الإصابة المباشرة في الكبد، وتعاطى 3 جرعات من البلازما اليوم، واستبعاد قرار العملية لم يتم حتى الآن وجاري المتابعة الدقيقة.

وكان قد تم حبس المتهم الرئيس في واقعة طعن إسلام وزميليه، بقرار نيابة الطفل في قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه تفصيليًا بواقعة الاعتداء على ثلاثة من زملائه أمام ماركت شهير باستخدام سلاح أبيض (مطواة)، والذي قام بتسليمه أثناء التحقيق.

تم تحرير المحضر رقم 138 لسنة 2025 جنح أحداث سيدي جابر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اثنين من المتهمين في الواقعة، وحضر المتهم الرئيس أمام سراي النيابة وتم إصدار القرار المتقدم بشأنه.