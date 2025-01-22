ماراثون امتحانات الإعدادية يصل يومه الرابع| ماذا يمتحن طلاب القاهرة والجيزة اليوم؟

يصل اليوم الاربعاء 22 يناير 2025 ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لليوم الرابع في جميع محافظات الجمهورية

ومن المقرر أن يؤدي اليوم الاربعاء 22 يناير 2025 طلاب الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة امتحاني العلوم من 9 صباحا لـ 11 صباحا والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا

بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة اليوم الاربعاء 22 يناير 2025 امتحاني العلوم من 9 صباحا ل، 11 صباحا ، وامتحان التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا

ويبلغ اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على مستوى الجمهورية 2 مليون طالب وطالبة في مختلف المحافظات

وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حسب الجداول المعلنة في كل محافظة ، حيث لا يوجد جدول بموحد للجميع

وفي امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، يتم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، و تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول، ويتم الابتعاد في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق نظام (البوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة

السبت 18 يناير : اللغة الأجنبية + الهندسة

الاثنين 20 يناير : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

الثلاثاء 21 يناير : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 يناير : العلوم + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23 يناير : الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

السبت 18 يناير 2025 : اللغة العربية والخط + التربية الدينية

الاثنين 20 يناير 2025 : الجبر والإحصاء + الهندسة

الثلاثاء 21 يناير 2025 : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 22 يناير 2025 : العلوم + التربية الفنية

الخميس 23 يناير 2025 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية