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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تم تحويلها إلى متحف.. نوتيلوس حكاية أول غواصة في التاريخ

الغواصة نوتيلوس
الغواصة نوتيلوس
رنا أشرف
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في 21 يناير 1954، شهد العالم حدثًا تاريخيًا بانطلاق الغواصة الأمريكية “نوتيلوس”، التي تُعد أول غواصة تعمل بالطاقة النووية. صُنعت هذه الغواصة بواسطة شركة “جنرال ديناميكس” لصالح البحرية الأمريكية، وتم إلحاقها بالخدمة في 11 يناير 1954. 

مواصفات الغواصة “نوتيلوس”

بلغ طول “نوتيلوس” 97.5 مترًا، وعرضها 8.5 مترًا، ووزنها فارغة 2980 طنًا، مع حمولة قصوى تصل إلى 3520 طنًا. تألف طاقمها من 13 ضابطًا و92 بحارًا، وكانت مجهزة بستة أنابيب لإطلاق الطوربيدات. 

إنجازات بارزة

في عام 1958، حققت “نوتيلوس” إنجازًا تاريخيًا بكونها أول مركبة تصل إلى القطب الشمالي، مسافرة تحت الجليد القطبي. هذا الإنجاز لم يكن مجرد استعراض للقوة التكنولوجية، بل ساهم في اكتشاف ممرات بحرية جديدة تحت الجليد. 

نهاية الخدمة وتحويلها إلى متحف

بعد 25 عامًا من الخدمة، أُحيلت “نوتيلوس” إلى التقاعد في عام 1980. وفي عام 1985، تم تحويلها إلى متحف، لتصبح شاهدًا حيًا على التطور التكنولوجي في مجال الغواصات النووية. 

إرث “نوتيلوس”

مثّلت “نوتيلوس” نقطة تحول في تاريخ الغواصات، حيث ألغى مفاعلها النووي الحاجة إلى محركات الديزل التقليدية، مما سمح لها بالغوص لفترات أطول وبسرعات أعلى وبدون الحاجة للصعود المتكرر إلى السطح. 

هذا الابتكار فتح الباب أمام تطوير غواصات أكثر تقدمًا، قادرة على تنفيذ مهام معقدة في أعماق البحار والمحيطات. 


 

البحرية الأمريكية غواصة نوتيلوس الطوربيدات مجال الغواصات

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