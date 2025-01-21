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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أرى نفسي صوت مصر.. وأعتبر نفسي جزءا من صناعة الموسيقى.. أنغام تفاجئ جمهورها بتصريحات مهمة

الفنانة أنغام
الفنانة أنغام
محمود محسن
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حلت الفنانة أنغام ضيفة لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، تقديم الإعلامية “لميس الحديدي، وقد كشفت عن العديد من التفاصيل الخاصة أول أغنية سجلتها كأغنية معتمدة في الإذاعة، وكيف أستطاعت أن تحقق لقب ”صوت مصر"، وتفاصيل علاقتها بأبنائها.

وإليكم أبرز التصريحات.

أنغام: تجربتي في أغنية "خليك معاها" كانت مميزة.. وعبّرت عن مشاعر عميقة تركت أثرًا كبيرًا في جمهوري
قالت  "أنها تعيش كل أغنية تقدمها وكأنها قصتها الشخصية، قائلة: "أنا بعيش كل أغنية بغنيها. الأغنية لازم تبقى حبيبتي، ولازم أكون فيها كأني بطل القصة، زي الممثل اللي بيعيش الدور اللي بيقدمه."

وأكدت أن تجربتها في أغنية "خليك معاها" كانت مميزة وعبّرت عن مشاعر عميقة تركت أثرًا كبيرًا في جمهورها، لا سيما بعبارة "أنا مش هحارب على باب موارب". ووصفت الأغنية بأنها متميزة وعبقرية وجريئة، مشيدة بكلمات وجرأة الشاعر أكرم حسني.

وتابعت "أنه في بعض الأحيان، بقرر ما أسمّعش الأغنية لحد غير بعد ما أدخل الاستوديو وأسجلها، لأنني بخاف حد يشككني فيها أو يثنيني عن تقديمها. لذلك، بقرر أحيانًا أن أكمل الأغنية بناءً على إحساسي الشخصي فقط."

أنغام: شركتي تنتج أعمالي وأتمنى إنتاج أغاني للشباب الموهوبين

أكدت أن دور شركتها، "صوت مصر"، هو إنتاج أعمالها في الأساس، مع السعي لدعم الأصوات الشابة. وقالت: "شركتي تُنتج أعمالي، وأتمنى أن تُنتج أغاني للشباب الموهوبين. لديّ بالفعل أصوات معينة أتمنى أن أنتج لهم، لكنني لن أذكر أسماء الآن حتى لا أُخلف وعدي.

وقالت أنه لم تكن لدي مشاكل كبيرة مع شركات الإنتاج، ولكن أحيانًا كنا نختلف على أمور مثل عدد الآلات الموسيقية أردت أن يكون العمل ملكي بالكامل، لأورثه لأولادي، ولذلك اتخذت قرار الإنتاج الذاتي منذ سنتين أو ثلاث سنوات.

وتابعت أنه "أنا لا أقبل الاحتكار، وعمري ما كنت محتكرة. كانت دائمًا عقودي محددة المدة، وكنت أرفض فكرة أن أكون محتكرة لأي شركة إنتاج.".

أنغام: أغنية "اسكت" ليست لشخص معين

أكدت  أن أغنية “موافقة” لـ “مصطفى حدوتة”، لم يقوم بعمل شئ مختلف لي خاصة أنه كتب أغنية “موافقة”  لم تكن مكتوبة لأنغام، لكن الملحن إيهاب عبد الواحد هو من أخذ تلك الاغنية لعندي  بالتالي الاغنية أتت لي بشكل اللحن وشكل الاغنية".

وقالت أن أغنية “أسكت” لم أقوم بغنائها لشخص معين، مؤكدة أن أحيانا في الحياة لما بنعدي  بحاجات  مرة ومرتين نكابر  وتارة أخرى نعاند  بنفهم  أن في اللحظة دي  لا  خلاص مش كل مرة أغلط  الغلطة مرتين لأننا بنكبر  ونتعلم " .

وتابعت أنه أتوقع للشاعر مصطفى حدوتة أن يكون له شأن أخر وأتوقع ان يكون حاجة أكبر  بكتير من دلوقتي لسه قدامه كتير جداً "

 

كان عندي 15 سنة وامتحني حلمي بكر.. أنغام تكشف تفاصيل أول أغنية لها كمطربة معتمدة
أكدت أن أول أغنية سجلتها كأغنية معتمدة في الإذاعة كان عندي 15 سنة، ووقتها امتحني الموسيقار الراحل حلمي بكر والملحن أحمد صدقي والملحن الكبير مدحت عاصم، وكانت أول أغنية كمطربة معتمدة وكتب حينها في اللجنة “تعطى فرصة لسني الصغير وقتها"، وكانت أغنية “ الجنة تحت أقدامك” من ألحان والدي وذلك في أستوديو 46  بمبنى الاذاعة ".

وقالت أنها قبل تلك الاغنية قامت بغناء مقاطع صغيرة من ألحان والدها في مسلسل أو إعلان أو غيره  قائلة : “عملت إعلانات شيكولاته وأنا صغيرة”.

وتابعت أن العمل في تصوير الاغاني قد يستغرق منها  12  ساعة متواصلة على الاققل في بعض الايام اخل الاستوديو  قائلة : " الامر يختلف  لو بنسجل وتريات  قد يتطلب وعندنا أغنيتين  ثلاثة  قد يستغرق الامر متوسط 6-7 ساعات عمل نأخذ راحة   لكن لوفيه صولهات فردية مثل الناي والجيتار  وغيرها قد نمكث 12 ساعة.

أنغام: فترة عملي في المسرح تعد الأصعب عليا عن دوري كأم

أكدت أن المرحلة الأصعب لي عندما كان أولادي صغارًا، لكن وجود والدتي و إلى جانبي خفف عني حدة القلق عليهم أثناء سفري أو التصوير. لقد كان ذلك حظًا كبيرًا بالنسبة لي.

وقالت أن فترة عملها في المسرح بأنها كانت الأصعب عليها على دورها كأم ، خاصة خلال عرض مسرحية "رصاصة في القلب"، قائلة:"كانت فترة مرهقة جدًا، قضيت ثلاث أو أربع سنوات أعمل في المسرح بشكل مستمر. في تلك الفترة، كان ابني عمر يكبر أمامي، وشعرت أنني لم أدرك تمامًا كيف تغير شكله. كانت تجربة المسرح عنيفة بالنسبة لي، وشعرت ببعض التقصير تجاه أولادي.

وتابعت أن الاستوديو الذي تقوم فيه بإنتاج وتصوير كافة أعمالها الفنية قد أسسه والدها في التسعينيات، وأنه تركه لها لإدارته. وأوضحت أنها قامت بإجراء بعض التغييرات فيه ليواكب التطورات التكنولوجية والفنية الحالية، مشيرة إلى أنها تصوّر جميع أغانيها داخل هذا الاستوديو.


 

أنغام: أرى دائما نفسي صوت مصر حتى قبل أن أحققه

أكدت أن "صوت مصر" هو اسم شركتها المسجلة بها، منذ تأسيسها قبل سنوات كثيرة، مؤكدة: هناك أوراق تُثبت ذلك، مشيرة إلى أنه حتى في تكريمي في الحفلات كانت.تقدم  أنه يجري تكريم صوت مصر".

وقالت أنه كانت دائمًا ترى في نفسها "صوت مصر" حتى قبل أن تحققه من خلال مجلات وصحف، إذ تم إطلاق هذا اللقب على غلاف مجلة "٧ أيام"، إلى جانب تقديم والدها لها على المسرح في وقت سابق قائلاً: بنحضر لصوت مصر المستقبل.

وتابعت أنه تم إطلاق هذا اللقب عليها منذ سنوات عديدة، بل وارتبط اسمها به بشكل عميق في الذاكرة الفنية.، مؤكدة أن تناول الموضوع في حد ذاته في المجمل لايضايقني  لكن تناوله بطريقة مش مؤدبة بيضايقني أكيد و أنا ست مصرية اسمي أنغام، مطربة مصرية من حقي أبقى صوت مصر، ويتقال على أي مصرية صوت مصر.

أنغام: أبنائي يشاركونني حب الموسيقى.. وأعتبر نفسي جزءا من صناعة الموسيقى

أكدت  أن أبنائها يشاركونها حب الموسيقى، قائلة: "كلاهما يحب الموسيقى جدًا وموهوبان في تأليف الكلمات. عبد الرحمن يكتب أغاني بالعربية والإنجليزية، بينما عمر يؤلف الموسيقى. الموسيقى بالنسبة لهما عالم يعيشان فيه ويهربان إليه."

وقالت ، أن  أبنائي يتابعون أعمالي ويستمعون لأغنياتي دائمًا. لديهم آراء واضحة؛ عمر يناقشني بشدة إذا لم تعجبه أغنية، بينما عبد الرحمن يعبر عن رأيه بأسلوب أكثر هدوءًا، فهو يشبه الأوروبيين في طباعه.

وتابعت أنها تعتبر نفسها جزءًا من صناعة الموسيقى كونها موسيقية في الأصل، معلقة "أهتم بالتفاصيل الموسيقية أكثر من أي شيء في حياتي، فهي عالمي الخاص. أعتبر نفسي آلة موسيقية على المسرح، وحتى في الاستوديو، فأنا الصوت الذي يؤدي الأغنية من ألحان الملحن وكلمات الشاعر."
 

عقود صوت مصر أكرم حسني الفنانة أنغام أغنية خليك معاها

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