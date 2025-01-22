معرض القاهرة الدولي للكتاب يوظف الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات معرفية

أعلنت هبة الخولي، المسؤولة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن تحقيق إنجاز تكنولوجي مميز في دورة المعرض لهذا العام، حيث تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة معرفية مبتكرة لزواره.

وأوضحت الخولي، خلال استضافتها في برنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور", أن الهيئة استخدمت الذكاء الاصطناعي لإنشاء محرك بحث متكامل خاص بأعمال الدكتور أحمد مستجير، الذي تم اختياره شخصية المعرض لهذا العام.

وأشارت إلى أنه يمكن لأي زائر عبر الموقع الرسمي للمعرض طرح أسئلة أو استفسارات حول أعمال الدكتور مستجير، ليتم الرد عليها مباشرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن هذا التطوير جاء بعد تدريب تقني مكثف للنظام ليتمكن من التعامل بدقة مع محتوى السلسلة.

وأضافت الخولي أن الهدف من هذا المشروع هو تقديم تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المعرفة والتكنولوجيا، مما يعزز من دور المعرض كمنصة لنشر الثقافة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.