ترامب: بوتين لم يكن يحترم بايدن.. وزيلينسكي يريد السلام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم يحترم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأشار الرئيس الأمريكي في كلمة له، إلى أن بوتين ذكي، مضيفًا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد السلام.

وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية الجديدة تبحث قضية إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، منوها إلى أنه أبلغ الرئيس الصيني بأن يساعد في حل الأزمة الأوكرانية.

وقال إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، وبضائع الاتحاد الأوروبي.َ، لافتا إلى إمكانية فرض عقوبات ضد روسيا إذا رفض بوتين التفاوض بشأن الحرب الأوكرانية.

ودعا الرئيس ترامب، الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المساعدات إلى أوكرانيا.