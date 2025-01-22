إعلامي: الأهلي لم يتلق عرضًا رسميًا لـ بلال عطية حتى الآن

أكد الإعلامي أمير هشام، أن بلال عطية لاعب النادي الأهلي صاحب الـ17 عامًا، سبق وتلقى عرضًا شفويًا من أحد الفرق الألمانية منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات من جانب عدة فرق إسبانية، لكن لم يصل أي عروض رسمية حتى الآن إلى القلعة الحمراء.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "لم يصل أي عرض رسمي للنادي الأهلي للتعاقد مع بلال عطية حتى الآن".

وأضاف: "نادي مانهايم الألماني كان الفريق المهتم بالتعاقد مع بلال عطية، وهو من العناصر الجيدة داخل القلعة الحمراء ونتمنى أن يحصل على فرصة مع الفريق الأول مثلما يلعب نجوم شابة في مختلف فرق العالم".