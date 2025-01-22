ترامب يفتح النار على الجميع | تهديدات لأوروبا والصين وروسيا.. ودعم «ماسك» لامتلاك تيك توك.. ويعلن ميزانية نصف تريليون للذكاء الاصطناعي.. ويؤكد على ترحيل المهاجرين

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء تصريحات مدوية حول عدد من الملفات المهمة، والتي على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وتطرّق أيضًا إلى ملف المهاجرين غير الشرعيين، وشنّ هجومًا على الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

الحرب الروسية الأوكرانية



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب الأوكرانية أسفرت عن مقتـ.ـل 800 ألف جندي روسي و 600 ألف جندي أوكراني، ويجب أن تتوقف.

وانتقد الرئيس الأمريكي التغطية الإعلامية الأمريكية للأزمة الأوكرانية قائلا "فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، هناك العديد من الأرواح التي فقدت أكثر مما يتم الإبلاغ عنه".

وأضاف ترامب: "أنا لا ألومكم على ذلك، ولكن ألوم ربما حكومتنا لعدم رغبتها في نشر الأرقام الحقيقية."

كما أشار الرئيس ترامب إلى استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي "في أي وقت يرغبون فيه".

وأوضح ترامب أن زيلينسكي "يريد السلام، لقد أكد لي ذلك بقوة".

وأشار دونالد ترامب، إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم يحترم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مضيفا أن بوتين ذكي، لافتا إلى إمكانية فرض عقوبات ضد روسيا إذا رفض بوتين التفاوض بشأن الحرب الأوكرانية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة تبحث قضية إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، منوها إلى أنه أبلغ الرئيس الصيني بأن يساعد في حل الأزمة الأوكرانية.

ودعا الرئيس ترامب، الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المساعدات إلى أوكرانيا.

الرسوم الجمركية

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يبحث فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين، لافتًا إلى أنه سيفرض تعريفات جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي.

بايدن



وأشار الرئيس ترامب، إلى أن العفو الذي أصدره الرئيس المنتهية ولايته بايدن عن بعض الشخصيات كان " سخيفًا".

وقال إن حرائق غابات لوس أنجلوس دمرت مساحات خضراء شاسعة وتسببت في تدمير كبير للتربة.



ميزانية الذكاء الاصطناعي



وأكد الرئيس ترامب، أنه سيدعم شراء إيلون ماسك لـ "تيك توك" إذا أراد ذلك.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تملك أكبر مشروع للذكاء الاصطناعي، معلنا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مضيفا أنه ستكون هناك شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي تسمى "STAR GATE" أصولها 500 مليار دولار.

ولفت “ترامب” إلى ضرورة أن تتغلب الولايات المتحدة على الصين في الذكاء الاصطناعي.



الهجرة



وأوضح الرئيس الأمريكي أن السلطات الأمريكية ستعمل على وقف الهجرة غير الشرعية ووقف التضخم وكل ذلك سيصب بمصلحتنا في النهاية.

وأضاف “ترامب” أن إدارته مُصممة على ترحيل المهاجرين المجرمين.

وقال إن الولايات المتحدة ستشهد عصراً ذهبيًا خلال ولايتي.