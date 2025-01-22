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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غداً.. وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب
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يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة غداً (الخميس) معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.


وأفاد مصدر مطلع- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الافتتاح سيقام بمشاركة عدد من المسئولين العمانيين، باعتبار سلطنة عمان هي ضيف شرف الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من السفراء العرب والأجانب.


وتقام الدورة الـ 56 من معرض الكتاب تحت شعار "اقرأ..في البدء كان الكلمة" بمشاركة 80 دولة عربية وأجنبية، 1350 دار نشر و6000 عارض، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف هذا العام، وتم اختيار اسم العالم المصري أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.


ومن المقرر أن يشهد المعرض عقد لقاءات بين الكتاب والمفكرين ومناقشة القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية بمشاركة العديد من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.


وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو قد أعلن عن استحداث صالة الكتب المخفضة بأسعار متاحة للجميع ، مشيراً إلى أن المعرض سيشهد إطلاق عدد من المبادرات في إطار رؤية مصر 2030 لخلق حالة من التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة.


وقال الوزير إن المعرض يقام هذا العام علي مساحة هي الأكبر منذ نقل المعرض لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس مما يؤكد مدي قوة ومكانة المعرض عالميا.


كما سيتم إطلاق مبادرة "المليون كتاب"، والتي تُنفذها وزارة الثقافة عبر مختلف قطاعاتها المعنية بالنشر، ضمن فعاليات المعرض، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي بين أبناء الوطن. 


وتقوم الوزارة من خلال هذه المبادرة بتوزيع الكتب على الوزارات والمؤسسات التي تُعنى ببناء الإنسان ونشر الوعي، ومنها: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، الكنيسة المصرية، ونقابة الصحفيين، وسيتم إطلاق المرحلة الأولى خلال احتفالية ثقافية تعقد على هامش معرض الكتاب.


ولأول مرة هذا العام، تم إعلان اختيار دولة رومانيا لتكون ضيف شرف الدورة الـ 57 وقطر لتكون ضيف شرف الـ 58 وهو تقليد يحدث لأول مرة لتعزيز الدور الثقافي الذي تلعبه مصر مع دول العالم.

وزير الثقافة الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية

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