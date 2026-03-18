مجدي عبدالغفار: لا سلطان للجن على الإنسان والخوف منهم إيحاءات

قال الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن قضية الجن يحيط بها كثير من المبالغات والأفكار الخاطئة، موضحًا أن البعض يبالغ في تأثير الجن ويمنحهم قدرات وسلطانًا على الإنسان، بينما ينكر آخرون وجودهم تمامًا، وكلا الاتجاهين غير دقيق.

القرآن الكريم وحسم القضية

وأكد خلال تقديم برنامج "نورانيات قرآنية" المذاع على قناة "صدى البلد" أن القرآن الكريم حسم هذه القضية، مستشهدًا ببداية سورة الجن: "قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ"، مؤكدًا أن الجن موجودون، ومنهم الصالحون وغير ذلك، ومنهم المسلمون والقاسطون، لكن لا سلطان لهم على الإنسان.

وأشار إلى أن الخوف المبالغ فيه من الجن ما هو إلا إيحاءات يعيش فيها البعض، لافتًا إلى أن بعض الناس يعلقون أخطاءهم وتقصيرهم على شماعة الجن، وهو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على الإنسان نفسه.

https://www.youtube.com/watch?v=hL2EWCqlo24