قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار رعدية ورياح وأتربة.. الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس حتى هذا الموعد
مدرب الأهلي يستقر على مصطفى شوبير كحارس أساسي في لقاء العودة أمام الترجي
وزارة الإعلام: نحن مع أشقائنا العرب ونرفض كل جرائم إيران في بلدان الخليج
عاجل | إسرائيل تعلن مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب
15000 جنيه.. تحرك برلماني للحد من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية في الإسماعيلية
النهوض بصناعة السيارات في مصر.. 3 وزارات تطلق خطة لتعزيز المكون المحلي
الكرملين يرد على المزاعم الأمريكية بتزويد موسكو لطهران بصور أقمار اصطناعية وتكنولوجيا مسيرات
إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني
ارتفاع الودائع المصرفية في مصر إلى 14,887 مليار جنيه خلال 2024/2025
طلب إحاطة بالإسماعيلية للحد من ظاهرة إرتفاع إيجار الوحدات السكنية
بعد السقوط الأوروبي القاسي على يد سان جيرمان.. تشيلسي في سباق أخير لإنقاذ موسمه
الضأن البلدي بـ 425 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

"إسراء" فتاة سوهاجية تحكي رحلتها مع حفظ القرآن الكريم وأسرار نجاحها

إسراء ووالدتها
سوهاج _ أنغام الجنايني

في جميع المحافظات تجد مثل هذه النماذج الملهمة التي تشجعك وتشرح صدرك  للإقبال على حفظ كتاب الله الكريم.. إسراء فتاة سوهاجية تحكي رحلتها مع حفظ القرآن الكريم.    

نموذج مضيئ في حفظ القرآن الكريم 

في ليلة قرآنية مبهجة، كانت الأضواء تتلألأ داخل مركز شباب سفلاق، والأصوات العذبة تتردد بآيات الذكر الحكيم، وبين 250 حافظًا وحافظة تم تكريمهم، برز اسم "إسراء محي" كواحدة من النماذج المضيئة التي جمعت بين نور القرآن وطموح المستقبل.

إسراء فتاة في الصف الثالث الثانوي

"إسراء"، فتاة في الصف الثالث الثانوي العام، لم يتجاوز عمرها الثامنة عشرة، لكنها استطاعت أن تحقق إنجازًا عظيمًا بحفظ كتاب الله كاملًا عن ظهر قلب، لتقف على منصة التكريم وسط تصفيق الحضور ودموع الفخر في عيني والدتها.

حفظ القرآن هو الأساس الحقيقي لبناء شخصية قوية وناجحة

تحكي إسراء عن رحلتها مع القرآن قائلة إن البداية لم تكن سهلة، لكنها كانت مليئة بالإصرار والدعم من أسرتها، خاصة والدتها "منال محمد"، التي كانت تؤمن دائمًا أن حفظ القرآن هو الأساس الحقيقي لبناء شخصية قوية وناجحة.

وتؤكد إسراء أن حلمها لا يتوقف عند حفظ القرآن فقط، بل تسعى بكل جهدها لتحقيق حلم آخر لا يقل أهمية، وهو الالتحاق بكلية الطب، لتكون نموذجًا مشرفًا يجمع بين العلم والدين، قائلة: "نفسي أبقى دكتورة، وأعالج الناس، وأكون سبب في تخفيف آلامهم، زي ما القرآن كان سبب في راحتي وقوتي".

أما والدتها "منال محمد"، فكانت كلماتها مليئة بالإيمان والتجربة، حيث وجهت رسالة لكل أسرة قائلة: "أهم من أي شهادة أو مجموع، هو إن ابنك يكون حافظ لكتاب ربنا.. القرآن هو اللي بيهذب النفس وبيبارك في العمر والعلم.. نفسي كل بيت يكون فيه حافظ واحد على الأقل".

وأضافت أن دعم الأسرة هو العامل الأهم في رحلة الحفظ، مشيرة إلى أنها كانت تحرص على متابعة ابنتها يوميًا، وتشجيعها وقت التعب، مؤكدة أن ثمرة هذا التعب ظهرت في هذا اليوم الذي شعرت فيه أن تعب السنين لم يضع هباءً.

وجاء تكريم إسراء ضمن فعاليات حفل كبير شهد أجواء روحانية مميزة بقرية سفلاق، حيث تم توزيع شهادات تقدير وجوائز مالية وهدايا عينية على المكرمين، إلى جانب سحب على جائزة عمرة لحفظة القرآن كاملًا، ما أضفى حالة من البهجة والسعادة بين الحضور.

كما تخلل الحفل تلاوات قرآنية عطرة أحياها الشيخ محمد عبدالرؤوف السوهاجي، الذي أمتع الحضور بصوته العذب، وسط تفاعل كبير وخشوع ملأ المكان.

سوهاج حفظ القرآن الكريم تكريم حفظة القرآن الكريم قصة اسراء مع القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

