رمضان السيد: من الأفضل رحيل كولر عن الأهلي في الوقت الحالي

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يقدم اسوأ مستوى فني له مع القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة منذ التعاقد معه.

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من الأفضل لإدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي رحيل مارسيل كولر والاكتفاء بما قدمه في الفترة الماضية مع القلعة الحمراء والبحث عن مدرب جديد قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في أمريكا ".

وأضاف:" كولر لن يقدم أي جديد في حال استمراره في منصب المدير الفني لفريق الأهلي ومن الأفضل البحث عن مدرب أجنبي من الآن ".