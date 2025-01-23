قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2 مليون طالب يختتمون امتحانات الإعدادية.. وبدء إجازة نصف العام السبت
لو شاط من المغرب هيسجل.. إبراهيم سعيد يهاجم الشناوي بسبب هدف المترجي
صدقات بدون ما تدفع فلوس .. اغتنمها
استمرار الأمطار على هذه المحافظات اليوم| حالة الطقس
الأكل والحمام بالطلب.. ماذا قالت فتاة البدرشين بعد تحريرها من 6 سنوات احتجاز
كراسي مساج وكبسولات نوم.. وسائل ترفيه داخل مباني ركاب مطار القاهرة
كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
أعمال الليلة 23 من رجب.. هل صلاة ركعتين له ثواب 70 حجة؟
تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس 23 يناير
السلوفيني يقترب.. شبانة يكشف عن مفاجأة الأهلي أمام بيراميدز
سعر الذهب اليوم الخميس 23 يناير.. عيار 21 بكام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رمضان السيد: من الأفضل رحيل كولر عن الأهلي في الوقت الحالي

مارسيل كولر
مارسيل كولر
كريم عاطف
×

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يقدم اسوأ مستوى فني له مع القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة منذ التعاقد معه.

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من الأفضل لإدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي رحيل مارسيل كولر والاكتفاء بما قدمه في الفترة الماضية مع القلعة الحمراء والبحث عن مدرب جديد قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في أمريكا ".

وأضاف:" كولر لن يقدم أي جديد في حال استمراره في منصب المدير الفني لفريق الأهلي ومن الأفضل البحث عن مدرب أجنبي من الآن ".

رمضان السيد مارسيل كولر كولر الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات .. المدارس تعلنها الآن

فنجان قهوة

عيلة بحالها راحت بسبب فنجان قهوة.. ماذا قالت والدة الضحية؟

وزير التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها

تشهد الان الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إعلان ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في المدارس.. شوف درجاتك

نادية الجندي

لكل عمر مقام.. تامر أمين يوجه رسالة لـ نادية الجندي بسبب فستانها المثير للجدل

الطقس في مصر

تحذير عاجل.. استمرار الأمطار ليلا على هذه المحافظات وطقس متقلب غدا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يكشف حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في مصر| فيديو

أنغام

غيرة حسين فهمي.. قبلة عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام تثير الجدل

ترشيحاتنا

طقس اليوم .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من الشبورة في عدة مناطق

طقس اليوم .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من الشبورة في عدة مناطق

الاحتفال بعيد الشرطة

البابا تواضروس الثاني يشارك في الاحتفال بعيد الشرطة.. صور

عداد الغاز

تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

بالصور

الفيلر دمر شفايفي.. 5 صور لـ شام الذهبي تثير الجدل

شام الذهبي
شام الذهبي
شام الذهبي

جنوب سيناء.. توزيع بطاريات الدواجن البياضة لسيدات الطور سيناء.. وإقبال على سوق اليوم الواحد بدهب

تقرير اخباري
تقرير اخباري
تقرير اخباري

أقوى من سيروم سي|وصفة زيت اليوسفي لعلاج علامات التمدد وحب الشباب والندبات

علاج البشرة
علاج البشرة
علاج البشرة

يشبه نزلات البرد.. وباء خطير يفتك بـ 120 شخصا في المغرب| إليك الأعراض الفارقة

وباء المغرب
وباء المغرب
وباء المغرب

فيديو

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

وفاء عامر

رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

الشهيد عمر القاضي

للمرة الأولى.. والدة الشهيد عمر القاضي تكشف لـ«صدى البلد» وصيته| فيديو

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

المزيد