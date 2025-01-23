سياسي: إسرائيل تريد احتلال كل الأراضي المنسحبة منها في بداية التسعينيات

قال المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال، إن إسرائيل لا تؤمن بأي مسارات سياسية، وأزمتهم ليست في حركة حماس كما يدعون، متابعا: إسرائيل تسعى وراء مشروع كبير في غزة والضفة.

ولفت نزار نزال خلال حواره ببرنامج مساء دي أم سي المذاع على قناة دي أم سي، إلى أن إسرائيل ستعود مرة أخرى للحرب والقتال في غزة، ولكن بصراع يعتمد على المعلومة، مضيفا: إسرائيل تريد احتلال كل الأراضي التي انسحبت منها في بداية التسعينيات.

وأوضح أن إسرائيل ترفض الانسحاب التام من قطاع غزة، ولا تسعى إلى إيقاف الحرب، وقد يكون الإنسحاب الصهيوني من غزة جزئيا.

وأكمل: صوت الرصاص والانفجارات في جنين مستمرة وطائرات الاحتلال تحلق فوقنا، مؤكدا على أن العملية العسكرية في جنين مختلفة عن غيرها من العمليات.

ونوه بأن الاحتلال حاضر مخيم جنين وطالب السكان بالنزوح إلى خارج مخيم جنين، متابعا: الاحتلال مصمم على تدمير جنين مثلنا حدث في جباليا.