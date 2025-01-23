البيت الأبيض يعلن تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن البيت الأبيض تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية.

وفي سياق متصل عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "عاصفة أوامر تنفيذية.. ترامب يضع بصمته منذ اللحظة الأولى"، تناول القرارات الحاسمة التي أعلنها ترامب في خطاب تنصيبه، وسط حضور أسلافه وأمام عدسات الشاشات العالمية، جاءت كلماته موجزة، لكنها حملت تأثيرًا كبيرًا على الساحة الدولية، ما جعل بعض الدول في ترقب حذر لمصائرها.

وأوضح التقرير ان دونالد ترامب عاد مجددًا ليعتلي سدّة الحكم في البيت الأبيض، بعد ليلة حافلة فرضت مراسمها وأجواؤها حضورًا عالميًا، خرج جو بايدن منهياً ولايته الوحيدة، بينما بدأ ترامب ولايته الثانية بخطوات مثيرة للجدل.