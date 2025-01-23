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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يحيي حفل فبراير الكويت مع فرقة ميامي

بوستر حفل أحمد سعد وفرقة ميامي
بوستر حفل أحمد سعد وفرقة ميامي
سعيد فراج
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يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل مع فرقة ميامي الغنائية، يوم 13 فبراير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أحمد سعد وفرقة ميامي، عن طرح التذاكر للحجز الإلكتروني للجمهور قريبا. 

بوستر حفل أحمد سعد وفرقة ميامي

من جهة أخرى، تصدر أحمد سعد التريند على موقع يوتيوب بست أغنيات دفعة واحدة من ألبوم حبيبنا بعد أن أطلق الألبوم المكون من ٩ أغنيات في يوم واحد.

وتواجدت بقائمة "يوتيوب تريند" أغنيات "بسيط وتيجي نحارب وعايز سلامتك وعمري اللي فات وأنا مشيت ولوجيت".

ألبوم أحمد سعد الجديد

وأصبح الألبوم متاح حاليا للجمهور عبر القناة الرسمية للنجم أحمد سعد على يوتيوب وهو عبارة عن 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف.

ويضم الألبوم أغنية «حبيبنا» التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات  تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عايز سلامتك» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و«تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و«بسيط» من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية «أنا مشيت» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

الكويت أحمد سعد فبراير الكويت مهرجان فبراير الكويت فرقة ميامي

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