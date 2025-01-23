توقعات بحريق جديد في لوس أنجلوس .. ما القصة ؟

خرجت النيران التي إندلعت بالقرب من كاستايك - وهي ضاحية تقع في سفوح وجبال شمال مقاطعة لوس أنجلوس -عن السيطرة ، الأمر الذي دفع السلطات الامريكية بإصدار الأوامر لآلاف السكان بإخلاء الفوري في الوقت الذي تكافح فيه فرق الاطفاء الحريق.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد بدأ حريق هيوز قبل الساعة 11 صباح أمس الأربعاء بالقرب من بحيرة كاستايك، شمال حيث تعمل فرق الإطفاء على احتواء حرائق باليساديس وإيتون بشكل كامل والتي أحرقت أكثر من 40 ألف فدان وخلفت 28 قتيلاً منذ أن بدأت في 7 يناير.

ويقع مجتمع كاستايك المنفصل على بعد حوالي 15 ميلاً شمال غرب مدينة سانتا كلاريتا ويحد غابة أنجلوس الوطنية.

وبينت وسائل اعلام امريكية ان ما يقرب من 31 ألف ساكن في المنطقة يخضع لأوامر الإخلاء، في حين أن 23 ألفًا يخضعون لتحذيرات الإخلاء، وفقًا لعمدة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا.



واعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي)، أدت الحرائق التي أثرت على مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا إلى حرق أكثر من 9000 فدان وتم احتواؤها بنسبة 0٪، وفقًا لرئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني مارون، الذي قال في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إنه لم يتم الإبلاغ عن أي تضرر أو تدمير لأي مباني.