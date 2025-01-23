تعريب العلوم الطبية يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. كاتب صحفي يوضح|فيديو

تحدث الكاتب الصحفي، محمد الشرقاوي، حول ما أثير على مواقع السوشيال ميديا أمس بعد ما أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالإشراف علي لجان تعريب المقررات الدراسية لطلاب كلية الطب البشري والصيدلة.

وقال “الشرقاوي” في مداخلة هاتفية مع عبيدة أمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن تعريب العلوم الطبية بجامعة الأزهر ليست قراراً نهائيًا، بل هي مجرد مقترح قد يتم مناقشته في المستقبل.

وأضاف محمد الشرقاوي، أن تاريخ الطب في مصر بدأ منذ عام 1827، وأن اللغة الإنجليزية فرضت على الطب في مصر منذ فترة الاحتلال البريطاني عام 1887، مما أدى إلى أن دراسات الطب استمرت باللغة الإنجليزية لأكثر من 130 عامًا.

وتابع محمد الشرقاوي، إذا تمت الموافقة على هذا المقترح، سيتم عرضه على مشيخة الأزهر، ثم يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية لاعتماده، معلقا: من وجهة نظري، الأمر يتطلب دعماً سياسياً قوياً، لأن هذا الموضوع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهوية الوطنية والسياسية.