مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025 والقنوات الناقلة

تشهد الملاعب العالمية اليوم، الخميس 23 يناير 2025، العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات الرياضية، حيث تُقام مباريات في بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات في الدوري المصري والدوري القطري. فيما يلي تفاصيل المباريات والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري الأوروبي

تُقام اليوم عدة مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي، ومن أبرزها:

مانشستر يونايتد ضد جلاسكو رينجرز

الموعد: 10:00 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

نيس ضد ايلفسبورج السويدي

الموعد: 10:00 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 4

يُشارك في هذه المباراة النجم المصري محمد عبد المنعم ضمن صفوف نيس.

بورتو ضد أولمبياكوس

الموعد: 7:45 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 4

فنربخشة ضد ليون

الموعد: 7:45 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

آلكمار ضد روما

الموعد: 7:45 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 2

فيكتوريا بلزن ضد أندرلخت البلجيكي

الموعد: 7:45 مساءً

هوفنهايم ضد توتنهام

الموعد: 7:45 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

آينتراخت فرانكفورت ضد فرينكفاروزي

الموعد: 10:00 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 2

لاتسيو ضد ريال سوسيداد

الموعد: 10:00 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

مباريات الدوري المصري

تُقام اليوم مباراتان في إطار منافسات الدوري المصري:

بتروجت ضد المصري

الموعد: 4:00 مساءً

مودرن سبورت ضد الزمالك

الموعد: 7:00 مساءً

مباريات الدوري القطري

تشهد منافسات الدوري القطري اليوم مباراتين:

السد ضد قطر

الموعد: 3:30 مساءً

الريان ضد الدحيل

الموعد: 5:45 مساءً



