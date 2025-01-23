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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاملين بالغزل والنسيج: تضحيات الشرطة صمام أمان للوطن وبطولاتهم خالدة

عبد الفتاح إبراهيم رئيس العامة للعاملين بالغزل والنسيج
عبد الفتاح إبراهيم رئيس العامة للعاملين بالغزل والنسيج
الديب أبوعلي
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قدم عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية، ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وأشاد إبراهيم، بالدور الوطني المشرف الذي يقدمه رجال الداخلية في الدفاع عن أمن الوطن وسلامته، مؤكدًا أن تضحياتهم وبطولاتهم ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ.

وقال رئيس العاملين بالغزل - خلال تصريحات صحفية، أن “رجال الشرطة ضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والشجاعة، وقدموا أرواحهم فداءً للوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الخطيرة التي مرت بها الدولة المصرية، خاصة خلال العقد الأخير”.

وأشار إلى أن ذكرى عيد الشرطة تعيد إلى الأذهان ملحمة 25 يناير 1952، التي جسدت أروع صور الصمود والدفاع عن تراب الوطن في مواجهة المحتل، مؤكدًا أن هذه الذكرى ليست مجرد احتفال، بل فرصة للتأكيد على تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة ودورهم المحوري في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف: “وزارة الداخلية قدمت العديد من الشهداء الذين واجهوا الإرهاب والعناصر الإجرامية بكل بسالة، واستطاعوا حماية المصريين والحفاظ على استقرار الوطن في وقت تمر فيه المنطقة بتوترات إقليمية ودولية خطيرة”.

واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن رجال الشرطة هم “العيون الساهرة” على أمن مصر، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة.

وزير الداخلية وزارة الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي رجال الشرطة عيد الشرطة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة

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