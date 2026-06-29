منتخب أستراليا يواصل الاستعداد لمواجهة مصر في كأس العالم 2026

واصل منتخب أستراليا استعداداته المكثفة لمواجهة منتخب مصر، المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وخاض لاعبو المنتخب الأسترالي حصة تدريبية شهدت تركيزًا على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية، في إطار التحضيرات الأخيرة للمواجهة المرتقبة أمام "الفراعنة".

ويسعى المنتخب الأسترالي إلى الوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل اللقاء، الذي يمثل محطة حاسمة في مشوار الفريقين بالبطولة، حيث يتطلع كل منهما إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل الطموحات المشتركة للمنتخبين بمواصلة المشوار في النسخة الحالية من كأس العالم 2026.