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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يلتقي الشريك المؤسس وعضو مجلس الظاهرة القابضة الإماراتية

الخطيب
الخطيب
ولاء عبد الكريم
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التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  خديم عبدالله الدرعي، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة بشركة الظاهرة القابضة الإماراتية، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجال الاستثمار الزراعي، في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض رغبة الشركة في التوسع وزيادة استثمارتها بجمهورية مصر العربية والحصول على أراضي ومشروعات جديدة، مشيرا إلى أن الشركة.

تعد إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الإنتاج الزراعي العاملة في مصر.

وأكد «الخطيب» حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للشركة لزيادة استثماراتها في القطاع الزراعي، والذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، ويسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أعرب  خديم عبدالله الدرعي، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة بشركة الظاهرة القابضة الإماراتية عن تطلع الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع الزراعي في مصر ودعم صادرات القطاع لمختلف الأسواق الخارجية،. مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تعزيز الأمن في مصر حيث تمتلك 3 مشروعات زراعية رئيسية بتوشكى وشرق العوينات والصالحية.

وأضاف أن مشروعات الشركة تركز على إنتاج الموالح والقمح والذرة وبنجر السكر، مشيرا إلى أن الشركة تعد إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الاستصلاح الزراعي حيث تمتلك الشركة مشروعات زراعية في مصر، ورومانيا، وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وزير الاستثمار استثمارات بالسوق المصري القابضة الإماراتية والقمح

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